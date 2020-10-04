Появилось видео главного боя UFC Fight Island 4

В главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американка Холли Холм одержала победу над представительницей Мексики Ирен Алданой. Видео представлено правообладателем.

38-летняя Холм превосходила соперницу все пять раундов и одержала победу единогласным решением судей. Американка нанесла по Алдане более 100 значимых ударов за бой.

Для Холм это уже вторая победа кряду в 2020-м. В январе она оказалась сильнее Ракель Пеннингтон в рамках ивента UFC 246, который возглавил поединок Конора Макгрегора и Дональда Серроне.

Всего в активе Холм 14 побед при пяти поражениях. Американка — бывшая чемпионка UFC.