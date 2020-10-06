Российские сироты едва не лишились квартиры из-за ошибки умершего отца

В Иркутске прокуратура через суд защитила права осиротевших детей, которые едва не лишились квартиры из-за ошибки умершего отца. Об этом во вторник, 6 октября, «Ленте.ру» сообщил исполняющий обязанности прокурора Иркутской области, старший советник юстиции Максим Николаев.

«В феврале к нам обратилась 19-летняя жительница Иркутска с просьбой помочь вернуть ей и ее несовершеннолетним брату и сестре квартиру умерших родителей. Как выяснилось, жилище, в котором проживала семья, формально числилась собственностью компании-застройщика и детям грозило выселение», — сказал Николаев.

По его словам, выселение несовершеннолетним грозило даже несмотря на то, что договор купли-продажи на квартиру был заключен в установленном порядке. В ходе проверки прокуратура установила, что в 2004 году житель Иркутска приобрел двухкомнатную квартиру на улице Баумана, заплатив всю сумму.

Все последующие годы семья (муж, жена и трое детей) пользовалась этой квартирой как своей собственной. Но в октябре 2018 года в возрасте 45 лет внезапно умерла мать, а в марте 2019 года — 68-летний отец. После похорон старшая сестра, 19-летняя девушка, попыталась вступить в права наследства, но ей было отказано.

Как оказалось, в Едином государственном реестре недвижимости собственником квартиры по-прежнему была указана компания-продавец. Выяснилось, что мужчина, приобретя 16 лет назад жилье, не зарегистрировал его надлежащим образом, что привело к серьезной правовой проблеме.

В подобных случаях правовой статус объекта недвижимости может быть установлен только судом, но у детей, и так попавших в сложную жизненную ситуацию, ни знаний, ни опыта самостоятельно решить проблему не было. И тогда в ситуацию вмешалась Иркутская областная прокуратура. «Меня эта история задела не только как прокурора, но и просто по-человечески», — пояснил Максим Николаев.

После почти полугода судебных заседаний, в октябре 2020 года, суд удовлетворил требование прокурора Иркутской области и признал спорную квартиру собственностью сирот в равных долях.