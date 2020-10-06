Российские военные собрались в Киргизию

Группа российских офицеров собралась вылететь на российскую авиабазу «Кант» в Киргизии, пишет URA.RU со ссылкой на источник.

Целью визита военных является установление резервного канала связи. «До сих пор военнослужащие авиабазы пользовались ресурсами местных властей для организации связи», — сказал собеседник агентства.

Необходимость создания нового канала связана с «последними событиями» в Киргизии.

5 октября в Бишкеке после прошедших накануне парламентских выборов начались протесты. К вечеру они переросли в беспорядки, недовольные начали трясти ворота резиденции президента и правительства, лезть через ограду и бросать в здание камни. Милиция применила против протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб.

На следующий день президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке незаконного захвата власти в стране. Позднее Центральная избирательная комиссия республики признала итоги парламентских выборов недействительными.