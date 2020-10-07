Роспотребнадзор подал в суд на «Спартак»

Роспотребнадзор подал в суд на московский «Спартак» по итогам матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита». Об этом сообщается на сайте организации.

По мнению Роспотребнадзора, клуб не обеспечил надлежащий контроль над соблюдением социальной дистанции и масочно-перчаточного режима на трибунах стадиона «Открытие Арена», где прошла встреча. Теперь генеральному директору красно-белых Шамилю Газизову грозит штраф от 50 до 150 тысяч рублей, а Спартак могут обязать выплатить от 200 до 500 тысяч. Кроме того, московский клуб оказался под угрозой приостановки деятельности на срок до 90 дней.

Кроме того, Роспотребнадзор подсчитал, что на трибунах находилось 20 700 человек при вместимости «Открытие Арены» в 45 360 болельщиков. Это значит, что регламент, согласно которому количество зрителей не должно превышать 50 процентов от вместимости, нарушен не был.

Встреча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским и петербургским клубом прошла в субботу, 3 октября. Игра завершилась со счетом 1:1.