Россиянин зарезал сожительницу и мать из-за замечаний об отсутствии детей

В Приморском крае завершилось расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, который убил сожительницу и мать. Об этом сообщает следственное управление СК по региону.

Дело было возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Сообщается, что россиянин жил вместе с 48-летней подругой и матерью. По информации следователей, он конфликтовал с сожительницей «на бытовой почве», а от матери выслушивал замечания насчет разницы в возрасте и отсутствия совместных детей.

20 апреля мужчина поссорился с сожительницей во время употребления спиртных напитков. Позднее, когда в конфликт вступила его мать, он взял нож и стал наносить удары обеим женщинам.

Как отметили в пресс-службе, эксперты насчитали на теле матери не менее 34 ножевых ранений, на теле сожительницы не менее 25 ножевых ранений.

В сентябре житель деревни Ушаково в Вологодской области зарезал жену и ее пятилетнюю дочь, которая пыталась защитить мать, после чего устроил пожар. Тела девочки и 31-летней женщины нашли после тушения пожара в доме на улице Соловьева. Следователи обнаружили на них колото-резаные раны. Они заподозрили в убийстве 25-летнего мужа погибшей, россиянина задержали.