НХЛ отказалась платить борцам с расизмом 100 миллионов долларов

Альянс хоккейного разнообразия (HDA) не смог договориться о контракте с Национальной хоккейной лигой (НХЛ). Об этом сообщается на сайте HDA.

В организации заявили, что лига не оказала им той поддержки, которую они надеялись получить. По мнению HDA, НХЛ не готова брать на себя никаких обязательств в борьбе с расизмом.

Ранее сообщалось, что альянс просил у лиги 100 миллионов долларов на 10 лет. Среди предложений организации было увеличение числа афроамериканцев в руководстве клубов, а также замена цвета синих линий на черный. НХЛ так и не ответила на это предложение, после чего было опубликовано заявление HDA.

Альянс хоккейного разнообразия был создан в США в июне этого года. Организация видит своей целью искоренение расизма и нетерпимости в спорте.