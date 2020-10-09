Число проводящих сокращения российских компаний удвоилось

Число российских компаний, которые сокращают сотрудников, за месяц выросло вдвое. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob. Выяснилось, что количество работодателей, оптимизирующих численность персонала, увеличилось с 7 до 14 процентов.

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При этом в сентябре 2020-го число сокращений достигало исторического минимума. «Ослабление карантинных мер и частичное открытие границ привели к оживлению на рынке труда, а рекрутинговая активность работодателей даже превысила прошлогодние значения», — уточнили в SuperJob. Исследование проводилось с 1 по 5 октября, в нем участвовали 500 представителей компаний и организаций из всех округов страны в 78 населенных пунктах.

Ранее в октябре аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza подсчитала число россиян, у которых за время пандемии снизилась зарплата: это затронуло 4,6 миллиона граждан. Заработная плата была сокращена у 6,2 процента от общей численности рабочей силы — максимальное с 2013 года значение.

По данным исследовательской платформы Webbankir, большинство россиян считают, что для нормальной жизни нужна зарплата по крайней мере в 50 тысяч рублей. Четверть граждан хотела бы получать в пределах от 70 до 100 тысяч рублей, а почти каждый пятый (22 процента) готов жить на 35-50 тысяч рублей в месяц.