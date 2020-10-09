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В возможном поражении Трампа на выборах увидели опасность для нефти

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

На рынок может вернуться миллион баррелей иранской нефти в день, если Джо Байден, который является соперником Дональда Трампа, победит на президентских выборах в США. Тогда это приведет к снижению спроса в долгосрочной перспективе, пишет CNBC со ссылкой на экономистов.

Байден в случае своего избрания, вероятно, восстановит отношения с Тегераном, считают эксперты. Опасность для рынка аналитики видят в том, что тогда может возникнуть избыток предложения, а цены на сырье рухнут. Нынешний президент не намерен сближаться с Ираном, его поражение изменит ситуацию, пишет издание.

Байден также собирается продвигать экологическую политику, ограничивающую добычу нефти и газа США, отметил аналитик Argus Media Дэвид Файф. В прошлом году политик объявил о климатическом плане, согласно которому 1,7 триллиона долларов будут направлены на исследования чистой энергии. Байден также может ввести ограничения, которые еще больше замедлят рост добычи сланцевой нефти и газа в США, сказал Файф.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп, выздоравливающий после заражения коронавирусом, помог поднять цены на нефть. Котировки пошли вверх 5 октября после того, как врачи сообщили об улучшении состояния главы Белого дома.

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