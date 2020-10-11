Трубопроводному газу предрекли вытеснение с рынка

Доля сжиженного природного газа (СПГ) в мировой торговле будет увеличиваться. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, передает ТАСС.

По его словам, к 2035 году сжиженный газ постепенно вытеснит трубопроводный с лидирующих позиций на рынке.

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«За последнее десятилетие потребление СПГ в мире росло в четыре раза быстрее, чем добыча природного газа. За это же время число импортирующих стран увеличилось более чем в два раза. По прогнозам, к 2030 году мировой спрос на СПГ возрастет до 580 миллионов тонн, а доля СПГ в мировой торговле газом увеличится с 35 процентов в 2017 году до 52 процентов к 2035 году», — предрек Новак.

Министр также добавил, что к 2025 году Россия будет ежегодно производить более 68 миллионов тонн СПГ, а в перспективе доля страны на глобальном рынке сжиженного газа может достигнуть четверти от общемирового показателя. По мнению Новака, в ближайшие десятилетия газ обеспечит решение актуальных задач по сокращению выбросов парниковых газов.

Ранее сообщалось, что Россия обошла по поставкам газа в Китай своего главного конкурента. Так, в июле страна поставила в Китай 717 миллионов кубометров СПГ после регазификации, что стало для нее рекордным показателем, и поднялась на четвертое место среди всех поставщиков.