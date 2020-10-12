В Смоленской области высадили более четырех тысяч сеянцев ели

В Смоленской области возле деревни Телеши прошла акция «Сохраним лес», в ходе которой на площади 1,32 гектара были высажены более четырех тысяч сеянцев европейской ели. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Акция проводилась в рамках реализации национального проекта «Экология». В Смоленской области работы по сохранению и восстановлению лесов начались в сентябре, они продлятся до середины октября. В них участвуют волонтеры, работники смоленского филиала Центра защиты леса, а также представители местного самоуправления.

Сохранение лесов — одно из ключевых направлений нацпроекта «Экология», который реализуется в России до 2024 года. В рамках подраздела предусматривается восстановление всех площадей вырубленных и погибших от пожаров лесов, сокращение ущерба от пожаров в три раза. Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. В него также входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Внедрение наилучших доступных технологий».