Черная дыра разорвала звезду на рекордно близком расстоянии

Ученые впервые наблюдали смерть звезды, пожираемой черной дырой на рекордно близком расстоянии, равном 215 миллионам световых лет. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Событие приливного разрушения (TDE), обозначенное как AT2019qiz, было обнаружено в сентябре 2019 года. Оно возникает, когда звезда подходит слишком близко и начинает разрываться из-за мощной гравитации, испуская яркую вспышку света, которая слабо различима из-за облака пыли. Вспышка является результатом гравитационных воздействий на материал и трения вещества, при этом материал звезды нагревается до таких высоких температур, что способен на некоторое время затмить родительскую галактику.

Исследователи наблюдали TDE в нескольких длинах волн света, включая ультрафиолетовый, радио, оптический и рентгеновский диапазоны. Это позволило рассчитать массу звезды, которая оказалась равной Солнцу, однако из-за черной дыры половина массы потерялась. При этом ученые показали, что облако пыли и яркая вспышка являются последствиями одного процесса.

Ранее в этом году ученые подтвердили, что часть обломков разрушенной звезды превращается в поток материала, который попадает в черную дыру в виде аккреционного диска.