Новые iPhone появились на сайте Apple

Изображения iPhone 12 заметили на сайте Apple. Об этом сообщает издание 9to5mac со ссылкой на сетевого инсайдера Apple Software Updates.

Блогер написал в Twitter, что на сайте iCloud от Apple появились четыре изображения смартфонов Apple. Файлы называются iPhone 13,1 13,2 13,3 и 13,4, до этого компания не использовала данные идентификаторы для обозначения моделей девайсов. Инсайдер отметил, что рендеры устройств идентичны тем, что используются для иллюстрации модели iPhone 11 Pro на сайте Apple.

Журналисты издания подтвердили появление изображений, также получив от неназванного источника файлы в качественном разрешении. При внимательном изучении картинок выяснилось, что экранная выемка у предположительно новых iPhone оказалась меньше, чем вырез у моделей серии iPhone 11. Из этого авторы сделали вывод, что размер выемки под Face ID изменится, но незначительно. Также журналисты считают, что таким образом Apple косвенно подтверждает планы на анонс четырех смартфонов.

Кроме того, на сайте iCloud обнаружили новое изображение приставки Apple TV. Визуально представленное на картинке устройство не отличается от актуального девайса, но имеет иной идентификатор — AppleTV 11,1.

Ожидается, что на презентации Apple будут представлены четыре смартфона — iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max. Мероприятие запланировано на 13 октября в 20:00 по Москве.