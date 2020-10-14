Выпускница родила сына во время экзамена

Американка родила сына во время экзамена по поступлению в коллегию адвокатов. Об этом сообщает CNN.

Брианна Хилл (Brianna Hill), недавно закончившая Университет Лойола в Чикаго, знала, что ей придется сдавать экзамен по поступлению в коллегию адвокатов будучи беременной. Однако из-за пандемии новой коронавирусной инфекции тест отложили на десять недель, из-за чего ей пришлось сдавать его на 38-й неделе беременности (38 недель — средняя продолжительность беременности — прим. «Ленты.ру»).

В понедельник, 5 октября, выпускница приступила к сдаче экзамена. Он проходил удаленно и состоял из четырех полуторачасовых секций, разбитых на два дня, однако экзаменуемые должны были сидеть у компьютера в течение каждого блока, так как за ними наблюдали через видеосвязь.

«Я почувствовала что-то на тридцатой минуте и подумала: хоть бы воды не отошли. Однако я не могла встать и проверить до конца блока. Но, когда я встала после конца первой секции, я поняла: воды отошли», — рассказала американка. Она быстро помылась, позвонила мужу, матери и акушерке, немного поплакала, а затем приступила ко второму блоку экзамена, так как доктор сказал, что у нее есть время.

После этого Хилл доставили в больницу, где она спустя четыре часа родила мальчика. Все время, что муж был рядом с ней, она говорила, как для нее важно сдать экзамен. Врачи и акушерки вошли в положение: на следующий день для нее в больнице выделили пустую комнату с компьютером, где она написала две оставшиеся части теста. В перерывах она нянчила ребенка.

Американка поблагодарила персонал больницы и родственников за поддержку. Хилл еще не успела получить результаты экзаменов, но ей уже удалось устроиться на работу.

Ранее сообщалось, что в Великобритании студентка отправилась рожать сразу после того, как сдала экзамен. Во время теста британка пользовалась прибором для электромиостимуляции мышц, который помог ей облегчить боль, а также использовала дыхательные техники.