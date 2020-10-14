На теле умершего редактора «Веселых картинок» нашли подозрительные повреждения

На теле 89-летнего литературного редактора журнала «Веселые картинки» Феликса Шапиро, умершего в июле, нашли подозрительные повреждения. Как сообщает «Комсомольская правда», в настоящее время проверяются причины смерти мужчины.

По данным издания, тело 89-летнего Шапиро нашли в его квартире на Аргуновской улице в Москве еще 27 июля. При осмотре умершего полицейские зафиксировали видимые телесные повреждения.

Материалы по теме Журнал с дыркой Под обложкой этого издания скрывался целый мир. Ради него в СССР шли на преступления Враг хулиганов и друг детей Этот журнал пережил всех советских вождей и учил добру несколько поколений

Источник рассказал, что в дежурную часть отдела полиции по Бутырскому району столицы «поступил материал для организации проведения проверки» по поводу отметок на теле мужчины. У правоохранителей возникли сомнения, какие именно обстоятельства предшествовали гибели Шапиро.

Феликс Шапиро известен как редактор детского юмористического журнала «Веселые картинки». Он начал работать с 1956 года и провел в редакции 37 лет.

В 1993 году «Веселые картинки» приватизировали, но Шапиро с таким решением был не согласен и его уволили из редакции. В 63 года мужчина вместе с бывшими коллегами по «Веселым картинкам» стал издавать журнал «Плюс Я», а затем, с 2002 года — издание «Розовый слон». Шапиро также является автором нескольких детских книг.