На теле умершего редактора «Веселых картинок» нашли подозрительные повреждения

На теле 89-летнего литературного редактора журнала «Веселые картинки» Феликса Шапиро, умершего в июле, нашли подозрительные повреждения. Как сообщает «Комсомольская правда», в настоящее время проверяются причины смерти мужчины.
По данным издания, тело 89-летнего Шапиро нашли в его квартире на Аргуновской улице в Москве еще 27 июля. При осмотре умершего полицейские зафиксировали видимые телесные повреждения.
Источник рассказал, что в дежурную часть отдела полиции по Бутырскому району столицы «поступил материал для организации проведения проверки» по поводу отметок на теле мужчины. У правоохранителей возникли сомнения, какие именно обстоятельства предшествовали гибели Шапиро.
Феликс Шапиро известен как редактор детского юмористического журнала «Веселые картинки». Он начал работать с 1956 года и провел в редакции 37 лет.
В 1993 году «Веселые картинки» приватизировали, но Шапиро с таким решением был не согласен и его уволили из редакции. В 63 года мужчина вместе с бывшими коллегами по «Веселым картинкам» стал издавать журнал «Плюс Я», а затем, с 2002 года — издание «Розовый слон». Шапиро также является автором нескольких детских книг.