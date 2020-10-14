Россия проведет дебаты в ООН по ситуации в Персидском заливе

Глава МИД России Сергей Лавров 20 октября проведет в Совете Безопасности ООН дебаты по ситуации в Персидском заливе. Мероприятие пройдет в онлайн-режиме, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

В дебатах примут участие представители стран региона и региональных организаций.

«Рассчитываем на откровенную, но конструктивную и неконфронтационную дискуссию», — заявили в МИД, добавив, что цели встречи — снизить напряженность между странами залива и повысить доверие, сохранив при этом уважение к суверенитету и территориальной целостности каждой из них.

Россия председательствует в Совбезе ООН с 1 октября 2020 года. Москва стремилась вернуться к формату очных встреч организации, но в итоге они проходят онлайн. Доктрину урегулирования ситуации в Персидском заливе МИД России представил международному сообществу в июле 2019 года.