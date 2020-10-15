В Петербурге стало меньше элитного жилья

В Санкт-Петербурге стало меньше элитной недвижимости — за год свободное предложение сократилось на 29 процентов и по итогам третьего квартала составило 112,6 тысячи квадратов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании Knight Frank St Petersburg.

По информации на конец сентября 2020 года, 32 процента квартир в реализуемых объектах остаются в экспозиции. В настоящий момент элитное жилье в Петербурге в основном представлено квартирами с двумя и тремя спальнями — 63 процента лотов.

По словам представителей компании, из-за отсутствия новых объектов и ограниченного выбора квартир в новостройках риелторы ожидают смещение основного спроса в сторону «новой вторички». Это отразится на ценах на жилье в элитных объектах, которые сдали в течение последних 10 лет.

Ранее специалисты подсчитали стоимость жилья на главной барной улице Петербурга — Рубинштейна. Самая дорогая квартира, по данным на ноябрь прошлого года, продавалась за 70 миллионов рублей, а самое дешевое жилье здесь обойдется в семь миллионов рублей.

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