Житель российского региона встретил первый снег в шортах и кедах

Жители Сахалина поделились в социальных сетях фотографиями и видео первого снега в регионе, один из них встретил явление в шортах и кедах. Снимок очевидца опубликован в Instagram-аккаунте новостного паблика @Incident65.

Автор снимка отметил, что фото сделано в поселке Тьмовское. На фото мужчина стоит на снегу в серых летних шортах и легких белых кедах. При этом верхняя часть тела находится в тепле — он надел трикотажную кофту с капюшоном.

Сахалинцы прокомментировали такой выбор одежды. Они предположили, что человек мог просто выскочить из поезда на железнодорожной станции, чтобы подышать свежим воздухом.

20 сентября жители некоторых российских регионов сообщили о том, что там выпал первый снег. В частности, снег выпал в Республике Коми и в Ленском районе Архангельской области.