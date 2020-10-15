Американский рэпер Канье Уэст помолился за Армению и захотел там выступить. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Материалы по теме Бесогон и биполярочка Канье Уэст собрался стать президентом США. С ним — Илон Маск, Ким Кардашьян и Бог Карабахский тупик Перемирие в Карабахе закончилось, едва начавшись. Почему переговоры оказались бесполезны?

Музыкант опубликовал переписку с подписчиком из Армении, однако потом удалил этот пост. Позже скриншоты появились и в других аккаунтах социальной сети.

«Я бы хотел выступить в Армении с церковной службой. Как ты думаешь, сможет ли президент оплатить это?» — поинтересовался Уэст в переписке. Его собеседник ответил, что в настоящий момент это невозможно, так как страна проигрывает войну в Нагорном Карабахе. Он заявил, что у Армении нет оружия и союзников.

«Хорошо, я поговорю с командой, чтобы выяснить, как добраться к вам как можно скорее. Молюсь за Армению», — написал Уэст.

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан, которые 30 лет ведут спор за эту территорию, обвинили друг друга в провокациях. Спустя почти две недели, 9 октября, министры иностранных дел двух республик провели в Москве переговоры при посредничестве России. На следующий день было объявлено перемирие, но противники обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.