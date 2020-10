Меган Маркл уличили в плагиате

Пользователи сети ополчились на герцогиню Сассекскую Меган Маркл, после того как она раскритиковала социальные сети, сравнив тех, кто в них сидит, с наркозависимыми. Об этом сообщает издание Daily Mail.

39-летнюю Маркл, выступившую 13 октября в онлайн-конференции The FORTUNE Most Powerful Women Next Gen Summit, уличили в плагиате. Герцогиня утверждала, что для нее пользователи соцсетей сопоставимы с наркозависимыми. «Алгоритмы [соцсетей] каким-то образом порождают одержимость. Думаю, это очень нездоровое явление, — заявила она. — В мире существует довольно мало вещей, при использовании которых человека называют user. Так зовут зависимых от наркотиков и тех, кто пользуется соцсетями».

Пользователи Twitter заметили, что ее высказывания на тему зависимости от социальных сетей полностью повторяли идею документального фильма «Социальная дилемма» от Netflix. «Да!! Вот полная цитата. "Существует только две индустрии, называющие своих клиентов users: запрещенные наркотики и программное обеспечение"», — возмущались комментаторы.

Кроме того, Маркл утверждала, что долгое время не пользовалась соцсетями и удалила все личные аккаунты ради своего же блага. При этом она оговорилась, что управлением запущенного официального аккаунта ее семьи занималась целая команда специалистов, а не она сама.

«Боже, Меган заплатили, чтобы она выступила на конференции и высказала идею "Социальной дилеммы» о том, что пользователи соцсетей похожи на наркозависимых, и при этом она говорит, что не пользовалась соцсетями уже четыре года? А блог The Tig? А страница Sussex Royal в Instagram? Twitter? Лгунья», — заметила пользовательница под ником @superscuba83.

«Меган так непринужденно стала копировать чужие идеи, что это вызывает только смех», — комментировали одни. «Кто-то очевидно недавно посмотрел "Социальную дилемму"», — глумились другие.

Ранее сообщалось, что многих фанатов Маркл возмутила стоимость зрительского билета на онлайн-конференцию с ее участием. Люди пожаловались, что 1750 долларов (135 тысяч рублей) — слишком много. Кроме того, их разгневали темы, которые обсуждались на мероприятии.