В российском городе обнаружили радиоактивную посылку из Гонконга

Таможня Владивостока задержала ввозимую в Россию посылку из Гонконга, радиационный фон которой в 27 раз превышал норму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В ходе радиационного контроля в месте международного почтового обмена сотрудники таможни обнаружили мешок с посылками. Его радиационный фон по показаниям дозиметра превышал норму. Повышенный уровень ионизирующего излучения был зафиксирован у одного из почтовых отправлений весом менее 100 граммов. В сопроводительных документах указано, что в посылке находится газобаллонное оборудование. Внутри, предположительно, находился металлический элемент в форме цилиндра.

Посылка передана в Роспотребнадзор. Ведомство наложило запрет на ее ввоз на территорию Евразийского экономического союза.

Ранее замдиректора «Первой экспедиционной компании» (ПЭК) Вадим Филатов назвал самые необычные российские посылки. Среди них он перечислил деревянный резной иконостас, бивни мамонтов и колокола для церкви «Бабушек из Бураново».