Российское лекарство от коронавируса отказались продавать за рубеж

Российское лекарство от коронавируса «Арепливир» перестали продавать за рубеж из-за слишком высокого спроса на внутреннем рынке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главного исполнительного директора компании-производителя «Промомед» Андрея Младенцева.

По его словам, организация осуществляла разовые поставки в страны Средней Азии, но остановила их в связи с нехваткой лекарства в самой России.

«Арепливир» стал первым российским лекарством от коронавируса, которое поступило в розничную продажу. Его стоимость в аптеках составляет от 12 320 рублей. В одной упаковке 40 таблеток по 200 миллиграммов.

Позднее в розницу поступили еще два препарата — «Коронавир» и «Авифавир», которые стоят около 11 500 рублей и 8 тысяч рублей соответственно. Все три препарата содержат действующее вещество фавипиравир.

Как стало известно 14 октября, Минздрав одобрил еще два лекарства от коронавируса — импортный и отечественный «Ремдесивир».