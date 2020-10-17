Участник российского арт-фестиваля разделся на сцене

На Сахалине участник арт-фестиваля «Заяви о себе» разделся прямо на сцене во время своего выступления. Об этом пишет местный портал ASTV.RU.

Во время мероприятия участник конкурса вышел на сцену в костюме космонавта, чтобы исполнить песню собственного сочинения. Перед выступлением россиянин заметил, что порой ему кажется, будто он находится в космосе, поскольку не понимает людей. а они не понимают его. После этого на сцене погас свет, а на заднем фоне появилось видео движущегося звездного неба. Затем в темноте зазвучала гитара, свет включился, и зрители увидели певца, стоящего на сцене в одних трусах. Молодой человек исполнил песню о свободе и рабстве людей перед различными явлениями и вещами.

Ранее в Сочи неизвестный появился на глазах у жителей и отдыхающих полностью обнаженным. Предполагается, что мужчина либо мог проиграть спор, либо находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.