Подсчитан ущерб экономике Минска от протестов

Ущерб экономике Минска из-за протестов, начавшихся по всей стране после выборов президента Белоруссии, оценивается в 900 тысяч белорусских рублей (27,3 миллиона рублей). Об этом в эфире СТВ заявил прокурор столицы Олег Лаврухин, передает ТАСС.

По его словам, такие убытки понесли бюджет города и коммунальные службы с первого дня протестов — 9 августа — по сегодняшний день. Прокурор Минска подчеркнул, что часть этой суммы «будет охвачена в том числе и теми действиями, которые квалифицируются как уголовные преступления». Лаврухин добавил, что вопрос возмещения ущерба находится на особом контроле в органах прокуратуры города.

Для поддержания своей экономики на плаву Минск добился согласия президента России Владимира Путина выделить кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. Предполагается, что миллиард действующие власти республики получат до конца года, а еще 500 миллионов — уже в следующем. 16 октября Белоруссия получила первую часть кредита от России.

Протесты в Белоруссии продолжаются с начала августа. Митингующие требуют отставки всего руководства страны, новых выборов, а также прекращение насилия со стороны силовиков и привлечения к ответственности тех, кто жестоко разгонял первые протесты после выборов и пытал задержанных.