Елизавета II помиловала остановившего теракт в Лондоне убийцу

Королева Великобритании Елизавета II помиловала осужденного за убийство Стивена Гэллэнта, который остановил террориста на Лондонском мосту в 2019 году, он выйдет на свободу на 10 лет раньше. Об этом пишет Daily Mail.

В ноябре 2019 года 28-летний Усман Хан, ранее судимый за участие в террористической деятельности и освобожденный досрочно, напал с ножом на группу людей на Лондонском мосту. В результате двое человек скончались, три — получили ранения. Остановить террориста удалось нескольким прохожим. При этом они не знали, что закрепленное на теле Хана взрывное устройство было муляжом. Одним из них был вооруженный бивнем нарвала 42-летний Стивен Гэллэнт, осужденный за убийство пожарного. В тот день он получил разрешение на выход из тюрьмы для участия в мероприятии для заключенных.

Издание отмечает, что Елизавета II воспользовалась прерогативой помилования по совету правительства. В британском минюсте сообщили, что решение было принято в связи с «исключительно смелыми действиями» Гэллэнта, спасшего людей, несмотря на опасность для собственной жизни. При этом семья убитого пожарного поддержала решение властей. Его сын отметил, что произошедшее на Лондонском мосту показывает, как могут меняться люди.

Теперь Стивен Гэллэнт сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении в июне 2021 года.

Другой участник инцидента, выходец из Польши Лукаш Кочочик, рассказывал, что остановил нападавшего с помощью церемониального шеста длиной в пять футов (полтора метра) один на один.