В Кремле допустили ухудшение экономической ситуации

Экономическая ситуация в России может и ухудшиться, но правительство работает над тем, чтобы этого не допустить. Таким образом результат опроса ВЦИОМ на тему социального самочувствия россиян прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Эти трудности не проходят мимо нас, это дополнительный груз, но насколько эффективно удастся минимизировать этот вызов для нашей экономики, будет зависеть от правительства, от руководства страны», — сказал представитель Кремля.

По его словам, все страны мира, не только Россия, столкнулись с беспрецедентным вызовом в виде пандемии коронавируса. Песков подчеркнул, что каждая страна самостоятельно реализует антикризисные планы.

Исследование ВЦИОМ показало, что 60 процентов россиян оценивают материальное положение своей семьи как среднее, однако ровно столько же опрошенных уверены, что экономический кризис еще впереди. Еще 16 процентов полагают, что худшие времена страна переживает в настоящее время, а 15 процентов уверены, что их удалось преодолеть.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал, что спад ВВП страны в 2020 году превысит 5 процентов, а рост в следующие два года окажется не выше 2,5 процента. По его мнению, в излишне оптимистичный прогноз правительства не заложена вторая волна коронавируса.

В понедельник, 19 октября, в России зарегистрированы 15 982 новых случая коронавирусной инфекции в 84 регионах России. Это максимальное значение за все время эпидемии.