Иран заподозрили в желании переделить зоны влияния в регионе

Договоренности Ирана и России по развитию авиации могут служить тому, чтобы Тегеран переделил зоны влияния в ближневосточном регионе в другими странами. С таким мнением выступил корреспондент ТАСС Никита Смагин в своем Telegram-канале «Дежурный по Ирану».

Он указал на то, как министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами в интервью Al Jazeera рассказал о договоренностях между Тегераном, Москвой и Пекином. В частности, они касаются военного сотрудничества на новом этапе после отмены оружейного эмбарго в отношении Исламской Республики.

Смагин заподозрил Хатами в том, что его интервью было нацелено на арабские страны Персидского залива. Тегеран якобы намекает на то, чтобы сесть на стол переговоров и разграничить зоны влияния.

18 октября Иран заявил о снятии оружейного эмбарго со страны. Теперь Тегеран может продавать и покупать вооружение. Помимо этого, в отношении республики перестали действовать введенные ранее против ряда иранских гражданских и военных должностных лиц ограничения на въезд на территории государств-членов ООН и транзит через них.

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