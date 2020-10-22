Кремль оценил возможность подключения Турции к урегулированию в Карабахе

Подключение Турции к урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе возможно при условии согласия Баку и Еревана. Такую оценку озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его высказывание публикует РИА Новости в четверг, 22 октября.

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Песков также посетовал на то, что Армения и Азербайджан не соблюдают договоренности с Москвой о режиме прекращения огня и гуманитарной паузе. «К сожалению, они не соблюдаются сторонами», — сказал Песков.

Ранее в четверг сенатор Алексей Пушков заявил, что участие турецких военных в конфликте приведет к его интернационализации. По его мнению, в случае вмешательства Анкары мирный сценарий урегулирования станет невозможен.

Накануне вице-президент Турции Фуат Октай подтвердил готовность Анкары направить войска для поддержки Баку.

Столкновения в Карабахе начались 27 сентября. Спустя почти две недели министры иностранных дел Армении и Азербайджана прилетели в Москву на переговоры. На следующий день было объявлено перемирие, но противники обвиняют друг друга в продолжении боевых действий.