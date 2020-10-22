Трамп высказался о считающей американцев «глупейшими людьми» России

Американский президент Дональд Трамп раскрыл мнение России о США. Своими наблюдениями он поделился в ходе предвыборного митинга в штате Северная Каролина. Трансляцию мероприятия вел телеканал Fox News в YouTube.

По словам главы государства, Москва придерживается невысокого мнения относительно Вашингтона из-за политических скандалов в США. Хозяин Белого дома затронул тему скандальной электронной переписки сына кандидата на пост президента от демократов Джо Байдена. В частности, он раскритиковал председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса демократа Адама Шиффа, который утверджал, что разведывательное сообщество якобы считает ноутбук и электронную переписку Хантера Байдена составной частью российской дезинформационной кампании.

Американский лидер заявил, что история с ноутбуком — это «просто катастрофа». «Шифф говорит, что это сделала Россия. О, Россия, Россия... Они, наверное, считают нас глупейшими людьми», — подчеркнул Трамп.

Материалы по теме «Эта власть на поводке» В команде Зеленского зреет раскол. Как в нем замешаны американские и украинские миллиардеры? «Джо, у меня хорошая новость» О чем Порошенко по секрету докладывал в Вашингтон и как Зеленский использует записи этих переговоров

Ранее сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) опровергли причастность России к публикации переписки Байдена. Ноутбук, на жестком диске которого хранятся письма сына Байдена Хантера, передан сотрудникам ФБР. Специалисты бюро согласились с мнением директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа который заявил, что электронные письма не были частью российской кампании по дезинформации.

В октябре New York Post сообщил, что в деле нефтегазовой компании Burisma, с которым связана деятельность на Украине Байдена и его сына, появились новые улики. В распоряжении издания оказалась ранее не публиковавшаяся переписка Байдена-младшего с украинским бизнесменом Вадимом Пожарским, который занимал должности советника совета директоров и директора по международному развитию Burisma Group. В одном из писем, датированном 17 апреля 2015 года, Пожарский благодарит Хантера Байдена за то, что тот устроил ему встречу со своим отцом в Вашингтоне.