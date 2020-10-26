Американская фигуристка назвала являющуюся для нее примером россиянку

Американская фигуристка Мэрайя Белл рассказала о вдохновляющих ее российских спортсменках. Ее слова приводит Sport24.

24-летняя Белл заявила, что планирует выучить тройной аксель, а также четверные прыжки, и назвала примером для себя 23-летнюю россиянку Елизавету Туктамышеву. «Безумно уважаю Елизавету. Хочу показать — карьера фигуристки не заканчивается в 18 лет», — отметила американка.

Белл добавила, что хотела бы также потренироваться с серебряным призером Олимпийских игр-2018 Евгенией Медведевой. Она подчеркнула, что была бы рада иметь в спарринг-партнерах любую из российских топ-фигуристок.

25 октября Туктамышева заняла третье место на этапе Кубка России в Сочи. Она чисто исполнила тройной аксель и в короткой, и в произвольной программах. Фигуристка — чемпионка мира и Европы 2015 года.

Белл — серебряный призер чемпионата США 2020 года. В составе американской сборной она стала победителем командного чемпионата мира сезона-2019/2020.