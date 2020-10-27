Тренер российский сборной купил дом на деньги коллеги и попал под суд

Два тренера российской сборной по фехтованию стали противниками из-за долга в 17 миллионов рублей. Один одолжил у другого деньги, чтобы купить дом, но вернуть их вовремя не смог и попал под суд. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет о судебном процессе между главным тренером сборной России по фехтованию Ильгаром Мамедовым и его коллегой Юрием Мерзликиным (он — тренер женской сборной). Мамедов одолжил Мерзликину денежные средства на дом, оформив расписки. Деньги он передавал частями: несколько миллионов выделил в 2012 году, потом в 2014-м и в 2015-м.

Общая сумма долга достигла 17 миллионов. Мерзликин пообещал вернуть деньги до 2018 года, но не сделал этого. Мамедов решил подать на коллегу в суд и выиграл его. При это Мерзликин факт наличия задолженности признает, но утверждает, что пока не может погасить ее.

Ранее, в сентябре, стало известно, что президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк вынужден судиться с бывшим вице-президентом алмазодобывающей компании «Алроса» Иваном Демьяновым за квартиру в Сочи. Из-за действий застройщика Третьяк и Демьянов фактически получили одну квартиру на двоих. Судьбу спорных апартаментов предстоит решить судьям.

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