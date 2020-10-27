Процветание США на фоне нищего СССР назвали мифом

Процветание западных стран в середине XX века было мифом, как и нищая жизнь в СССР, считает кандидат исторических наук, директор Центра русских исследований МосГУ Андрей Фурсов. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

Фурсов отметил, что в американских фильмах, снятых в 1960-1970-х годах, демонстрировался быт людей из богатого среднего класса, и на основе этой картинки создавалось впечатление, что так в США живут все. В советские годы историк некоторое время жил и работал в США и периодически слышал от американских коллег: «Наша американская молодежь забыла, что мы стали мясо есть только в середине 1960-х годов, а 20 лет после войны ели картошечку».

Фурсов указал, что французский и итальянский кинематограф более реалистично показывал, как жили в тот период простые люди. Он обратил внимание на внешний вид детей в европейских фильмах. «Посмотрите, как они одеты, — просто оборванцы, это не сравнить с советской школой. У всех [в СССР] была скромная форма, но чистенькая», — сказал историк.

По его словам, в СССР проблемы были только с джинсами и другой одеждой. В плане техники Советский Союз не уступал другим странам, были хорошие холодильники, развитая радиотехника.

Ранее Фурсов рассказал о «моменте истины», который упустили в СССР, — в 1960-х, по его мнению, страна могла совершить рывок за счет вложений в передовые технологии, но руководство побоялось тратить на это деньги, что стало одной из причин распада страны.

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