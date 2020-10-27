Раскрыта наиболее часто заражающаяся коронавирусом категория россиян

Наиболее многочисленная категория россиян, заражающаяся коронавирусом, — это пожилые люди. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

«Самые высокие цифры на 100 тысяч населения — это сегодня среди людей старше 60 лет», — объяснила она. При этом заболеваемость COVID-19 высокая и среди граждан в возрасте от 30 до 49 лет.

По словам главы службы, большинство среди инфицированных нарушали действующие меры по профилактике заражения коронавирусом. «Мы опрашиваем всех заболевших, 85 процентов из них говорят о том, что они нарушали существующие сегодня правила — не носили маски, не мыли руки», — заключила Попова.

Ранее она объяснила, что ужесточение масочного режима необходимо, потому что есть риск ухудшения ситуации с коронавирусом в России. В связи с этим с завтрашнего дня начнет действовать постановление об обязательном ношении масок в общественных местах, транспорте и в местах массового скопления людей.

Попова добавила, что структура заболевших, по ее словам, также поменялась. «К сожалению, в эпидпроцесс вовлечены люди старшего возраста», — отметила она.

За прошедшие сутки в России выявили 16 550 новых случаев заражения COVID-19, а также зафиксировали рекордное количество летальных исходов — 320. С начала пандемии в стране коронавирусом заразились 1 547 774 россиян. Из них 1 158 940 человек выздоровели, еще 26 589 человек скончались.