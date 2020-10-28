Для Гейджи нашелся новый соперник

Для американского бойца смешанного стиля (ММА) Джастина Гейджи нашелся новый соперник. О желании встретиться с ним в октагоне заявил в комментарии MMA Fighting его соотечественник Майкл Чендлер.

Чендлер сообщил, что сначала собирался бросить вызов другому американцу, Тони Фергюсону, но теперь думает о Гейджи. «Большого урона от Хабиба он не получил. Я готов сразиться с ним через шесть-восемь недель», — заметил боец.

Гейджи проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в титульном поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254, который прошел 24 октября. После поединка россиянин объявил о завершении карьеры и попросил руководство UFC поставить его на первое место в обновленном рейтинге бойцов.

Чендлер — бывший чемпион Bellator. За карьеру в ММА он провел 26 поединков, одержал 21 победу и потерпел пять поражений. Гейджи провел 25 боев в смешанных единоборствах: в 22-х он победил, в трех — проиграл.