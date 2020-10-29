На космическом объекте нашли подозрительную активность

Астрономы Университета Северной Аризоны объявили об открытии активности на космическом объекте Centaur 2014 OG392. Этот астероид относится к кентаврам — группе малых небесных тел, вращающихся между Юпитером и Нептуном по вытянутым орбитам и имеющих особенности комет, например, кому и хвост. О результатах исследования, опубликованного в The Astrophysical Journal, кратко рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Centaur 2014 OG392 находится слишком далеко от Солнца, чтобы водяной лед сублимировался и превращался в облако газа, окружающего кометное ядро. Однако астрономы зафиксировали признаки слабой комы, которая протянулась на 400 тысяч километров от поверхности кентавра. Наблюдения проводились с помощью камеры DEC, установленной на телескопе в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо (Чили). Камера DEC (Dark Energy Camera) является одним самых чувствительных астрономических приборов и предназначена для уточнения скорости расширения Вселенной, однако также используется для изучения тусклых объектов, в том числе тех, что находятся в Солнечной системе.

Исследователи подозревают, что кометная активность вызвана сублимацией либо, углекислого газа, либо аммиака, либо смесью этих веществ. Небесное тело в оптических лучах выглядит красным, однако химическое вещество, придающее этот цвет, пока остается неизвестным. Сам объект будет реклассифицирован как комета и получит новое обозначение C/2014 OG392 (PANSTARRS).

С 1927 года было обнаружено всего 18 активных кентавров, однако они до сих пор плохо изучены. Выявление активности кентавров является сложной задачей, поскольку они очень тусклы и редки.