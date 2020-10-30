Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду вылечился от коронавируса. Об этом сообщается на сайте туринского клуба.

Отмечается, что результат последнего теста игрока дал отрицательный результат. Срок лечения 35-летнего португальца составил 19 дней, теперь Роналду больше не обязан находиться на самоизоляции.

Форвард пропустил из-за коронавируса два матча в рамках итальянской серии А. Кроме того, Роналду не смог принять участие в двух встречах в рамках Лиги чемпионов.

О заражении Роналду коронавирусом стало известно 13 октября. За четыре дня до этого сообщалось, что Роналду отказался соблюдать карантин вместе с одноклубниками по «Ювентусу» и покинул расположение команды. Его примеру последовали несколько других игроков туринцев.