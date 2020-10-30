США обучат партнеров противостоять России

Соединенные Штаты запустят новую программу, с помощью которой будут обучать иностранных партнеров противостоять влиянию России. Об этом со ссылкой на документ Госдепартамента США сообщает RT.

Новая мера касается оружия массового уничтожения, которое якобы использовала Россия в инциденте с Алексеем Навальным и бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем.

Программа стоимостью до 3,5 миллионов долларов начнет реализовываться в октябре 2021 года. Ее цель — эффективно противодействовать «вредоносному российскому влиянию» через «повышение потенциала иностранных партнеров по выявлению и реагированию на действия со стороны России, которые подрывают нормы и режимы нераспространения» трудновыявляемых веществ массового уничтожения.

Авторы документа подчеркивают, что РФ не раз использовала такие средства при покушениях на оппозиционеров, диссидентов, беглецов и даже иностранных граждан. Как отмечает RT, конкретных доказательств этому утверждению не приводится.

Ранее, 15 октября, Евросоюз ввел санкции против шести россиян из-за ситуации с Навальным. В частности, под ограничения попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны России Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Указанным лицам запрещен въезд на территорию Евросоюза, их финансовые активы в европейских банках заморожены.

Кроме того, санкции были введены в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий (ГосНИИОХТ) — с ним европейским предпринимателям запрещено поддерживать любые отношения.

Самочувствие Навального резко ухудшилось утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Немецкие специалисты заявили, что в его организме были найдены следы вещества из группы «Новичок». При этом российские врачи ядов в организме Навального не обнаружили.