Названы счастливые номера для квартир

Эксперты из агентства «НДВ-Супермаркет Недвижимости» провели исследование и назвали счастливые номера для квартир. Согласно материалам, которые есть в распоряжении «Ленты.ру», такие объекты стоят на несколько процентов дороже.

Аналитики отмечают, что счастливыми номерами, как правило, считаются те, в которых повторяется несколько одинаковых цифр. Так, существенно поднимают стоимость квадратного метра квартиры под номерами 666 и 111. В тройку лидеров попало и число 777. Цена объектов под таким номером оказалась выше более чем на 10 процентов по отношению к другим предложениям на рынке

Эксперты также определили не самые популярные номера. Они сравнили для этого несколько подборок и пришли к выводу, что в диапазоне от 11 до 14 самая низкая средняя стоимость у квартир под номером 13, а в подборке от 38 до 43 — у 40. При этом такая тенденция не распространяется на календарные даты. По словам специалиста, количество сделок 13 числа в пятницу увеличивается более чем на 20 процентов.

Ранее в октябре в рамках исследования, которое проводили финансовый институт «Дом.РФ» и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), россияне назвали подходящее время для покупки жилой недвижимости. Более 40 процентов граждан отметили, что это октябрь 2020 года.

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