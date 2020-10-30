Мишустин выделил Марий Эл деньги на строительство Дома Дружбы народов

Республика Марий Эл получит из федерального бюджета 679,6 миллиона рублей в качестве субсидии на софинансирование строительства Дома Дружбы народов. Об этом говорится в пресс-релизе Минфина, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Решение о выделении средств принято по обращению главы Марий Эл Александра Евстифеева к премьер-министру Михаилу Мишустину. Потребность региона в финансовой помощи была учтена при формировании поправок к проекту нового трехлетнего бюджета, который проходит рассмотрение в Госдуме.

«В частности, на 2021-2022 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 600 миллионов рублей. Еще 76,9 миллиона рублей — на 2023-й. Средства планируется выделить в рамках госпрограммы "Развитие культуры"», — указано в сообщении.

Марий Эл — один из российских регионов, где действует индивидуальная программа социально-экономического развития. Михаил Мишустин посещал республику в конце сентября с рабочей поездкой. Премьер побывал на ряде предприятий, а также провел встречу с Александром Евстифеевым, на которой обсуждались актуальные вопросы развития региона.