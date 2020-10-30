Россияне назвали наиболее нужные науки

Большинство россиян (77 процентов) доверяет результатам науке и научному сообществу и только небольшая их часть (всего 3 процента) — не доверяет, говорится в опросе общественного мнения, проведенном OMI по инициативе компании Bayer. Результаты исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру».

С наибольшим интересом респонденты относятся к развитию науки и технологий в сфере возобновляемой энергии (35 процентов), лечения рака (31 процент) и продовольственной безопасности (28 процентов). А с наибольшей осторожностью — в сфере эпидемии гриппа (24 процента), ядерной энергии (22 процента) и ГМО (22 процента).

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Наиболее важным направлением развития науки и технологий респонденты посчитали медицину и фармакологию. Сферами развития медико-биологических наук, которым нужно уделять внимание в первую очередь, большинство назвало лечение и диагностику заболеваний. Абсолютное большинство уверено, что наука должна предлагать практические решения.

Большинство жителей России (64 процентов) доверяют ученым или научным организациям как источникам информации о науке. Информационным сайтам в интернете доверяют 32 процента опрошенных, популяризаторам науки — 24 процента. Уровень доверия к СМИ и научным блогерам еще меньше — всего 19 процентов и 16 процентов соответственно.

Большинство опрошенных (66 процентов) согласились с утверждением, что витамин C помогает справиться с ОРВИ. Больше половины (56 процентов) россиян поддерживают точку зрения, что многие серьезные заболевания можно вылечить уже сегодня, но ученые не раскрывают эту информацию.

В онлайн-опросе OMI и Bayer, проходившем в июле, приняли участие 1178 трудоспособных мужчин и женщин от 18 лет, проживающих в российских городах с населением более 100 тысяч человек.

Согласно опросу «Левада-Центра», проводимому в феврале 2017 года, более половины россиян (52 процента) заявили о доверии методам народной медицины. Скептически к целителям отнеслось 41 процент опрошенных, что на 10 процентов больше, чем в 2010 году.