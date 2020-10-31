Российский «Лидер» предложили отправить к Луне и Марсу

Государственный ракетный центр (ГРЦ) имени академика Макеева предложил концепцию сверхтяжелой ракеты «Лидер», предназначенной для полетов к Луне и Марсу, сообщает ТАСС, ссылаясь на имеющиеся материалы.

Согласно ним, в базовом варианте носитель имеет пару боковых блоков (первая ступень), оснащенных двигателями РД-171М, и центральный блок (вторая ступень), получающих силовые агрегаты РД-0120. Головная часть ракеты включает разгонный блок, межорбитальный буксир и космический корабль.

В базовом варианте на низкую опорную орбиту «Лидер» способен доставить до 53 тонн. Суммарная масса ракеты составит 1143 тонны, высота (вместе с космическим кораблем «Орел») — 91 метр. Ракету для Луны, согласно ГРЦ, предполагается строить из четрырех боковых блоков и двух центральных, для полетов к Марсу — из шести боковых блоков и трех центральных.

В январе военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что десяти межконтинентальных баллистических ракет (МБР) РС-28 «Сармат», разрабатываемых ГРЦ, достаточно для уничтожения всего населения США.