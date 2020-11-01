«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в центральном матче тура АПЛ

«Арсенал» на выезде обыграл «Манчестер Юнайтед» в центральном матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 1 ноября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В середине второго тайма пенальти реализовал форвард «канониров» Пьер-Эмерик Обамеянг.

Победа позволила «Арсеналу» набрать 12 очков и выйти на восьмое место в чемпионате. В активе «Манчестер Юнайтед» семь очков, клуб находится на 15-й позиции.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 7 ноября на выезде сыграет с «Эвертоном». «Арсенал» днем позже на своем поле примет «Астон Виллу».