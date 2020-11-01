Тактаров оценил победу Усика над британцем Чисорой

Бывший боец смешанного стиля (MMA) и киноактер Олег Тактаров оценил победу украинского боксера Александра Усика над британцем Дереком Чисорой. Его слова приводит Sport24.

Тактаров заявил, что ожидал именно такой победы от украинца. «Если бы он случайно нокаутировал своего соперника, то это было бы плохо. У него бы появилась небольшая самоуверенность. Впереди более серьезные соперники, где надо будет больше пахать и бить сильнее», — посчитал он. По мнению актера, у Усика заложена детско-юношеская база, а значит он может обыграть сильных соперников.

Ранее 1 ноября Усик одержал победу над Чисорой единогласным решением судей (117-112, 115-113, 115-113) и защитил статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе. Британец остался недоволен результатами поединка.

33-летний Усик — бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе. На его счету теперь 18 побед и ни одного поражения. У 36-летнего Чисоры 32 победы в 42 боях.