Хоккеист разбил стекло и вылетел за пределы катка во время празднования гола

Нападающий венгерского клуба «МАК Уйбуда» Марко Чоллак разбил стекло и вылетел за пределы катка во время празднования гола в матче против «Фехервара». Видео доступно на YouTube.

На ролике видно, что защитное стекло площадки не выдержало веса хоккеиста и разлетелось. Игрок оказался на полу за бортом, но сумел быстро встать. Ему удалось избежать повреждений.

4 августа в сети появилось видео уникальной шайбы, которую забросил нападающий олимпийской сборной России до 20 лет Родион Амиров в ворота «Сочи» в матче предсезонного турнира Parimatch Sochi Hockey Open. Он отличился голом в стиле «лакросс» на 15-й минуте второго периода.