Новичок АПЛ одержал первую победу в сезоне и покинул зону вылета

«Фулхэм» на своем поле обыграл «Вест Бромвич» в матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 2 ноября, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Бобби Рид и Ола Эйна.

Победа стала для новичка АПЛ «Фулхэма» первой в сезоне и позволила команде покинуть зону вылета. Клуб имеет в активе четыре очка и находится на 17-м месте. «Вест Бромвич» набрал на одно очко меньше и занимает 18-ю позицию.

В следующем туре «Фулхэм» 7 ноября на выезде сыграет с «Вест Хэмом». «Вест Бромвич» днем позже на своем поле примет «Тоттенхэм».