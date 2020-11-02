Дебютный гол Бэйла после возвращения принес «Тоттенхэму» победу в матче АПЛ

«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Брайтон» в матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 1 ноября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Харри Кейн и Гарет Бэйл, забивший дебютный мяч после возвращения в команду. У гостей гол на счету Тарика Лэмпти.

Победа позволила «Тоттенхэму» набрать 14 очков и выйти на второе место в чемпионате. «Брайтон» имеет в активе пять очков и находится на 16-й позиции.

«Тоттенхэм» в следующем туре 8 ноября на выезде сыграет с «Вест Бромвичем». «Брайтон» двумя днями раньше на своем поле примет «Бернли».