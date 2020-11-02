Россия снизила добычу нефти и газа

Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-октябре этого года снизился на 8,2 процента (до 429,11 миллиона тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК, пишет «Интерфакс».

В октябре было добыто 42,19 миллиона тонн нефти с газовым конденсатом, что на 11,2 процента ниже показателя октября 2019 года. Объем добычи газа за 10 месяцев этого года сократился на 7,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 562,73 миллиарда кубометров.

Экспорт нефти из России в августе сократился в денежном выражении в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Физический экспорт сырья рухнул на 33 процента в годовом и на 14,9 процента в месячном выражении (до 15,521 миллиона тонн).

За январь-август продажи нефти снизились на 9,4 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Доходы от продажи электроэнергии в январе-августе уменьшились на 57,6 процента.