Глава ВОЗ самоизолировался после контакта с заразившимся коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус ушел на самоизоляцию после контакта с заразившимся коронавирусом. Об этом в понедельник, 2 ноября, глава организации сообщил на своей странице в Twitter.

«Чувствую себя хорошо, симптомов нет, но я буду на самоизоляции в ближайшие дни в соответствии с протоколами ВОЗ и буду работать из дома», — написал глава организации.

Гебрейесус отметил необходимость четкого выполнения всех требований по противодействию распространению коронавируса.

Ранее Тедрос Аданом Гебрейесус перечислил долгосрочные последствия для переболевших COVID-19. Речь идет о таких последствиях, как утомляемость, кашель, затруднения в дыхании, воспаления и поражения основных органов, включая легкие и сердце. Гебрейесус указал, что выздоровление после COVID-19 может быть медленным и занимать недели и месяцы.