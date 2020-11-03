В Армении сообщили об ожесточенных боях в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что в Нагорном Карабахе продолжаются боевые действия. Особенно ожесточенные бои идут на восточном и юго-восточном направлениях. Соответствующее заявление опубликовано на Facebook-странице Степанян.

«Противник продолжает нести потери в живой силе и военной технике, в частности, на восточном направлении», — написала пресс-секретарь. Она также сообщила об уничтожении двух танков и одной боевой машины пехоты противника. Баку не подтверждает эту информацию.

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Ранее появилась информация об уничтожении боевой колонны элитного спецназа Вооруженных сил Азербайджана. Разгромленная колонна также запечатлена на видеозаписи.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались. Последний согласованный режим прекращения огня вступил в силу 26 октября.