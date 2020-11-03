Монголия пожаловалась в ООН на пилота «Формулы-1»

Правительство Монголии направило жалобу в ООН на пилота команды «Формулы-1» Red Bull Макса Ферстаппена. Об этом сообщает RaceFans.

Руководство страны возмутил тот факт, что спортсмен не принес извинений за использование слова «монгол» в уничижительной форме. Так голландец назвал пилота Racing Point Лэнса Стролла. Кроме того, Ферстаппен заявил, что канадец — умственно отсталый.

Правительство Монголии призывает принять меры в отношении гонщика, его команды и спонсоров коллектива. Произошедшее представители страны посчитали расизмом и дискриминацией по этническому признаку.

Инцидент с Ферстаппеном и Строллом прошел 24 октября на Гран-при Португалии и попал в телетрансляцию. Red Bull назвал произошедшее комментариями, сделанными сгоряча. По мнению команды, Ферстаппен не пытался никого обидеть или оскорбить.