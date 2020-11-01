Квят показал лучший результат в сезоне на Гран-при Эмилии-Романьи

Российский пилот команды «Формулы-1» Alpha Tauri Даниил Квят занял четвертое место на Гран-при Эмилии Романьи. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка прошла в воскресенье, 1 ноября, в итальянской Имоле. Победу одержал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes, второе место досталось его напарнику по команде финну Валттери Боттасу. Тройку сильнейших замкнул австралиец Даниэль Риккардо из Renault.

Для Квята четвертое место — лучший результат в нынешнем сезоне. Прежде российскому спортсмену ни на одном этапе текущего чемпионата не удавалось финишировать выше седьмой позиции.

В общем зачете пилотов с большим отрывом продолжает лидировать Хэмилтон. Квят распологается на 13-м месте.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



